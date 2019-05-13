Половина населения Газы зависит от продовольственной помощи — ООН

Половина палестинцев, проживающих в заблокированном секторе Газа, зависит от поставок продовольственной помощи, сообщает в понедельник Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

В своем заявлении UNRWA призвала предоставить ей к июню дополнительно 60 млн. долларов для того, чтобы оказать помощь более чем одному миллиону палестинских беженцев в Газе.

«В 2000 году в Газе социальную помощь от UNRWA получали 80.000 палестинских беженцев. Сегодня насчитывается более одного миллиона человек, которые нуждаются в экстренной продовольственной помощи, без которой они не могут прожить», — отмечается в коммюнике.

В организации добавили, что в настоящее время около 620.000 жителей Газы живут в условиях крайней нищеты.

По данным UNRWA, на сегодняшний день уровень безработицы среди населения Газы превышает 53 процента, а более одного миллиона человек зависят от ежеквартальной раздачи помощи со стороны UNRWA.

«Газу от полного краха удерживают в основном превентивные гуманитарные действия учреждений ООН, включая UNRWA, и денежные переводы из-за рубежа», — отмечается в заявлении структуры.

По словам директора отделения, UNRWA в Газе Матиаса Шмале, ухудшение условий жизни в анклаве главным образом является следствием 12-летней израильской блокады.

«Блокада привела к катастрофическим последствиям для местной экономики», — констатировал он.

С 2008 года Израиль развязал три разрушительные войны в секторе Газа, убив тысячи палестинцев и нанеся огромные разрушения анклаву.

В отчете ООН за 2017 год прогнозируется, что к 2020 году сектор Газа, где проживает почти два миллиона палестинцев, станет непригодным для жизни.