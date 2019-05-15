Порошенко подписал закон об украинском языке как единственном государственном

Президент Украины Петр Порошенко подписал в среду закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Я как президент Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — сказал он.

По словам главы государства, указанный закон «объединяет нацию» и украинцы ждали этого «много - много лет».

«Закон объединяет нацию... Надеюсь, новая власть тоже, тщательно проанализировав закон, будет реализовывать его нормы. Потому что это — ключевая государственническая позиция существования Украинского государства. Сегодня для меня высокая честь поставить подпись на этом документе», — сказал Порошенко.

Закон о языке был принят ранее Верховной Радой. За законопроект проголосовали 278 депутатов из 331.

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский. Он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Отныне украинский язык провозглашается языком делопроизводства, судопроизводства, выборов и референдумов, международных договоров, трудовых отношений, языком образования, науки, культуры и спорта, языком СМИ, рекламы, книгоиздания и интерфейсов программ, языком обслуживания потребителей. В частности квота украинского языка на ТВ составит 90%. Половина всех тиражей газет, журналов и книг должна быть на украинском языке.