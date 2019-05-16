Еврокомиссия приняла новую стратегию по Центральной Азии

Европейская комиссия 15 мая приняла новую стратегию развития отношений с Центральной Азией для создания «более прочного, современного и неразрывного партнерства» с центральноазиатскими бывшими советскими республиками, передает CA-NEWS.

В состоящем из 16 страниц документе изложены общие положения о том, чего хочет достичь Европейская комиссия в ближайшие годы с пятью бывшими советскими республиками Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

В документе указывается, что, «уважая стремления и интересы каждого из своих центральноазиатских партнеров, а также сохраняя необходимость проводить различие между ситуациями в каждой отдельной стране, ЕС будет стремиться к углублению взаимодействия с теми государствами Центральной Азии, которые хотят и способны укреплять отношения».

В документе говорится, что соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA), подписанное Брюсселем и Казахстаном в конце 2015 года, останется «краеугольным камнем» в вопросе присутствия Брюсселя в регионе. ЕС в настоящее время ведет переговоры о заключении подобных соглашений с Кыргызстаном и Узбекистаном.

«ЕС будет и впредь содействовать соблюдению прав человека в соответствии с международными стандартами, уделяя особое внимание свободе выражения мнений (включая плюрализм СМИ), свободе собраний, правам женщин, правам детей, правам меньшинств и борьбе с дискриминацией, а также предупреждению и искоренению пыток», — говорится в документе.