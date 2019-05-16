Инаугурация избранного президента Украины Зеленского пройдет 20 мая

Украинский парламент определил в четверг датой инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 20 мая.

«Мы приняли решение о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принесению присяги на верность народу Украины новоизбранным президентом Зеленским 20 мая в 10 утра», — заявил спикер парламента Андрей Парубий.

На прошлой неделе Зеленский обратился к Верховной раде с требованием провести инаугурацию 19 мая.

Зеленский положительно воспринял решение Верховной рады о назначении его инаугурации на 20 мая.

«Наконец-то! Определен день Х — 20 мая!» — написал он в соцсетях.

Зеленский дал понять, что принял решение Рады и согласен на эту дату.

Второй тур выборов главы государства в Украине прошел 21 апреля. По официальным данным, Зеленский набрал 73,22% голосов (свыше 13,5 миллиона человек), действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45% (более 4,5 миллиона человек).