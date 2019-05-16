Крупная хакерская группировка обезврежена в результате международной операции — Европол

Крупная хакерская группировка, важную роль в которой играли граждане РФ, обезврежена в результате международной операции. Об этом сообщило в четверг Европейское полицейское агентство (Европол).

По данным организации, «группировка занималась распространением вредоносного программного обеспечения GozNym, с помощью которого злоумышленники пытались похитить около 100 млн долларов у 41 тыс. жертв, в основном у бизнесменов и финансовых структур».

В операции приняли участие представители правоохранительных органов Болгарии, Германии, Грузии, Молдавии, США и Украины. Уголовные расследования были инициированы в Грузии, Молдавии, США и Украине.

В группировку, по данным Европола, входило несколько граждан РФ. Пятеро россиян на данный момент объявлены в розыск. Трое из них являлись разработчиками, занимавшимися созданием GozNym и распространением среди других хакеров, двое других принимали участие в отмывании незаконно полученных средств.