Солист группы «Океан Эльзы» основал политическую партию

Лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук основал политическую партию под названием «Голос». Об этом сообщил лидер группы на пресс-конференции в Киеве.

Вакарчук планирует принять участие в парламентских выборах, намеченных на конец года.

«Мы примем участие в выборах в Верховную Раду Украины, чтобы уничтожить старую политику и создать новую», — заявил Вакарчук, отметив необходимость изменения политики страны.

Певец сообщил, что его партия «не будет брать ни копейки у олигархов».

В ходе внеочередных парламентских выборов в Украине в 2007 году Вакарчук был избран депутатом Рады, однако в 2008 году отказался от мандата.