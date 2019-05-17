В Украине распалась правящая коалиция

Большинство в Верховной раде Украины прекратило свое существование из-за выхода из коалиции фракции «Народный фронт». Об этом в пятницу заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Принимая во внимание заявление главы депутатской партии «Народной фронт» о выходе партии из коалиции и в связи с этим прекращение деятельности коалиции, сообщаю, что сегодня коалиция депутатской фракции «Европейская Украина» в Верховной раде VIII созыва прекратила свою деятельность», - отметил спикер.

Он подчеркнул, что «на протяжении одного месяца с сегодняшнего дня должна быть сформирована новая коалиция».

Лидером «Народного фронта» является экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский не исключил, что инициирует роспуск парламента после того, как станет главой государства.

Выход партии из правящей коалиции исключает возможность проведения досрочных выборов в парламент, так как на формирование новой коалиции отводится 30 дней. Конституция Украины запрещает распускать Верховную раду в последние шесть месяцев ее полномочий. Последний срок для роспуска парламента — 27 мая.