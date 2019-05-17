Глава МИД Украины и секретарь СНБО подали в отставку

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке, и анонсировал, что будет баллотироваться в Верховную раду.

«Как я и обещал, только что написал заявление об отставке», — заявил он в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Климкин, который возглавляет МИД Украины с 2014 года, уточнил, что 20 мая в день инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского направит заявление в парламент и новому главе государства.

По мнению министра, «это правильно с точки зрения политической культуры», так как избранный президент «должен иметь право на свою внешнеполитическую команду и на создание собственной внешнеполитической стратегии».

«Но я сказал, что готов помогать ему, где это будет необходимо и там, где совпадают наши принципы и наше видение», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Климкин также уточнил, что у него создана команда, с которой он планирует баллотироваться в Верховную раду.

«Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир. У меня есть много разных идей, я надеюсь их реализовать, поэтому иду вперед, иду в политику, иду в Верховную раду с командой, с которой я разделяю принципы и видение того, как идти дальше», — заявил он.

В то же время заявление об отставке написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначил меня на должность, прошу рассмотреть в соответствии с законодательством вопрос прекращения моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в заявлении.

Турчинов заявил, что готов «на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании в дальнейшем защищать страну».

Александр Турчинов занимает должность секретаря СНБО с января 2015 года.