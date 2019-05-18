В США экс-агент ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за шпионаж на Китай

Бывший 62-летний агент ЦРУ Кевин Мэллори приговорен к 20 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая, передает BBC со ссылкой на Минюст США.

Экс-разведчик Кевин Мэллори, имеющий доступ к секретным документам во время службы в ЦРУ, передал за деньги китайскому агенту секретную информацию.

Прокуратура представила в суд видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как Мэллори сканирует секретные документы в одном из почтовых отделений, а также видео его встречи с китайским агентом в Шанхае в марте и апреле 2017 года.

В начале мая еще один бывший агент ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли также сознался в шпионаже в пользу Китая и передаче секретной информации.