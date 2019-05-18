В Турции и мире почтили память жертв депортации крымских татар 1944 года

В Турции и мире в субботу почтили память жертв депортации крымскотатарского народа, которая началась 18 мая 1944 года.

Траурные мероприятия и митинги прошли в нескольких странах, включая Украину, Узбекистан, Турцию и другие.

Президент Украины Петр Порошенко в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа заявил, что боль крымскотатарского народа — это общая боль всех украинцев.

«Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанами. Убежден, что право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено», — отметил президент.

Турция также почтила память жертв депортации.

«В ночь с 17 на 18 мая 1944 года около 250 тысяч крымских татар были оторваны от своей родины. Десятки тысяч крымских татар погибли в бесчеловечных обстоятельствах этого изгнания, совершенного 75 лет назад. Многие из них скончались в изгнании в результате жестких условий и тоски по своей родине», — заявил официальный представитель МИД Хами Аксой в письменном заявлении.

В Ташкенте также прошла акция, приуроченная к 75-летию депортации крымских татар.

Церемония состоялась в мемориальном комплексе памяти жертв репрессий при поддержке Национального культурного центра крымских татар. На мероприятии присутствовали сотрудники посольства Украины в Ташкенте, представители крымско-татарской диаспоры, граждане Узбекистана.

Церемония началась с возложения цветов к Мемориалу жертв депортации. Затем присутствующие почтили память жертв депортации минутой молчания. Были зачитаны суры из Корана.

Сотрудники посольства Украины в Ташкенте также возложили венок к монументу.

В 1944 году советская власть сослала в Узбекистан более 140 тысяч крымских татар. После распада Советского Союза большинство крымских татар вернулось на родину. Более 30 тысяч крымских татар до сих пор живут в Узбекистане.

Процесс депортации крымских татар начался 18 мая 1944 года. Тогда был отдан приказ депортировать всех крымских татар до первого июня 1944 года. Стариков, женщин и детей сгоняли на площади, а потом сажали в железнодорожные вагоны.

После смерти Сталина в 1954 году был издан указ о передаче Крымского полуострова в состав Украинской ССР. В 1965 году начался процесс постепенного возвращения крымских татар в Крым.