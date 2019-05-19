Президент Австрии выступил за досрочные выборы в парламент в сентябре

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) должны пройти в начале сентября. Об этом заявил президент республики Александер Ван дер Беллен в воскресенье по итогам переговоров с канцлером Себастьяном Курцем в связи с отставкой вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и нежеланием Курца продолжать руководить коалиционным правительством в составе Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы.

«Я выступаю за проведение выборов на основании сроков, установленных конституцией. Я выступаю за досрочные выборы в сентябре. Если это возможно, в начале сентября», — заявил Ван дер Беллен на пресс-конференции.

18 мая канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц объявил о предложении президенту провести досрочные выборы в Национальный совет и распустить коалиционное правительство в составе с Австрийской партией свободы (АПС), лидер которой Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку с поста вице-канцлера из-за скандальной видеозаписи, опубликованной изданиями «Шпигель» и «Зюддойче цайтунг». На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания «Кронен цайтунг» и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

В результате скандала Штрахе и Гуденус покинули свои посты в правительстве Австрии, парламенте и АПС. Штрахе заявил, что история со скандальной видеозаписью — это грязная кампания по дезинформации со стороны его политических соперников, все обвинения и утверждения вырваны из контекста, а также потребовал публикации полной версии видеозаписи, которая прояснит подробности той беседы.