17 человек пострадали в результате взрыва вблизи туристического автобуса в Каире

17 человек пострадали в результате взрыва в воскресенье вблизи туристического автобуса в Каире. Об этом сообщает телеканал «Скай ньюс - Арабия».

По его информации, в числе раненых — 10 египтян и семь туристов из ЮАР.

Самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея, расположенного рядом с пирамидами на плато Гиза.

Бомба сработала в тот момент, когда автобус находился в движении.

Данных о погибших не поступало.

Мохамед эль-Мандух, один из очевидцев, находящихся недалеко от места происшествия, рассказал агентству Рейтер, что он он услышал «очень громкий взрыв».

В социальных сетях появились фотографии, на которых изображен автобус с выбитыми окнами.

Ранее в декабре по меньше мере четыре человека погибли, еще 10 получили ранения в результате взрыва бомбы рядом с пирамидами на плато Гиза.