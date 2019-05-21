Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля этого года.

В опубликованном на сайте главы государства тексте документа отмечается, что данное решение, в частности, принято в связи с отсутствием в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней, о чем говорится в пункте 1 части 2-й статьи 90 Конституции Украины.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

В понедельник в своей речи после инаугурации на пост президента Зеленский объявил депутатам о своем намерении распустить парламент и провести досрочные выборы.

Помимо этого, президент потребовал от Рады нынешнего созыва уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

«Прошу уволить главу СБУ, генпрокурора Украины, министра обороны Украины. У вас на это два месяца», — заявил Зеленский.

Президент обратился и к членам нынешнего правительства, заявив, что пришло время им «брать бумагу и ручку, чтобы освободить места для будущих поколений».