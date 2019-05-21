Ирак направит делегации в Иран и США для снижения напряженности

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил во вторник, что его страна намерена направить делегации в Иран и США для того, чтобы снизить возникшую между этими двумя государствами напряженность.

«Мы направим делегации в Тегеран и Вашингтон, чтобы положить конец напряженности между ними, — сказал Махди. — Американские и иранские официальные лица заверили нас, что не хотят войны». Он указал, что Ирак уже выступает в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном в попытках разрешить кризис между сторонами.

Премьер добавил, что позиция Багдада по сценариям урегулирования кризиса «очень близка к европейской». Страны Европы призывают Вашингтон и Тегеран к сдержанности и дипломатическому разрешению существующих разногласий.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе. В Пентагоне назвали этот шаг «ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов».

Между тем во вторник постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал генсека организации Антониу Гутерриша применить статью 8 резолюции СБ ООН 598 1987 года, принятой для прекращения ирано-иракской войны. Статья касается реализации «мер по укреплению безопасности и стабильности в регионе» путем выстраивания широкого международного диалога.