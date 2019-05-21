США ввели новые санкции против России

Американская администрация ввела санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра, инкриминировав им нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил во вторник в сборнике официальных документов американского правительства — так называемом Федеральном реестре.

Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 14 мая. В черном списке фигурирует целый ряд китайских и сирийских юридических компаний, а также организации из России — учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и ММЗ «Авангард».

Решение утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майклом Помпео.