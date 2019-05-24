Под Лас-Вегасом построят скоростной автомобильный туннель стоимостью $49 млн

Власти Лас-Вегаса (штат Невада) выделили компании американского предпринимателя Илона Маска The Boring Company 49 миллионов долларов на строительство скоростного автомобильного туннеля под городом. Об этом сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Согласно опубликованным планам, подземная магистраль соединит несколько корпусов конференц-центра Las Vegas Convention Center. Она будет состоять из двух односторонних туннелей для самоуправляющихся автомобилей, каждый из которых будет способен перевозить до 16 человек одновременно, и одного пешеходного туннеля. На ее пути расположатся три подземные остановки, а общая длина составит около 1,6 км. АП отмечает, что это станет первым коммерческим проектом для The Boring Company.

Илон Маск в своем Twitter сообщил, что «бурение начнется в течение двух месяцев». «Планируем завершить к концу года», — уточнил он.

В свою очередь глава Управления по делам конференций и туризма Лас-Вегаса Стив Хилл отметил, что проект должен быть введен в эксплуатацию к открытию Международной выставки потребительской электроники (Consumer Electronics Show — CES), которая пройдет в январе 2021 года. «Я считаю, что эта система сама по себе будет привлекать [посетителей]», - приводит его слова онлайн-портал The Verge. По его информации, впоследствии система туннелей может быть расширена.

В декабре 2018 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) вступил в строй скоростной транспортный тоннель, созданный The Boring Company и задуманный как альтернатива наземным средствам передвижения и метро. Подземная магистраль протяженностью 3,2 км соединила используемый под парковку участок земли, принадлежащий другой компании Маска - SpaceX, и 120-ю улицу, где находится штаб-квартира The Boring Company.