Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня

Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори. Такое заявление она сделала в пятницу на пороге своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.

«Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня», — сказала Мэй.

Мэй сделала это заявление после встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера правящей Консервативной партии.

По ее словам, хотя она покинет свой пост лидера в пятницу, 7 июня, она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера партии.

Премьер отметила, что «глубоко сожалеет», что не смогла довести до конца процесс выхода страны из состава ЕС (Brexit).

Обновленное соглашение по Brexit, обнародованное Мэй в начале недели, вызвало недовольство однопартийцев и вынудило ее к отставке.

Премьер также заявила о том, что кампания по избранию нового лидера консерваторов начнется 10 июня.

«Таким образом может быть выбран преемник. Я договорилась с председателем партии и председателем Комитета 1922, что процесс выборов нового лидера должен будет начаться на следующей неделе (после отставки - прим. ТАСС). Я в полном объеме информировала Ее Величество о своих намерениях, и я продолжу исполнять обязанности ее премьер-министра, пока процесс не будет завершен», — сказала Мэй. Завершая речь, она не могла сдержать слез.

По оценкам британских СМИ, процесс выбора нового лидера партии может занять около шести недель.

Причиной, подтолкнувшую Мэй к принятию такого решения, стала невозможность провести через парламент соглашение с ЕС об условиях Brexit. Премьер-министр столкнулась с жестким противодействием собственного кабинета министров своим последним предложениям по Brexit, сделанных с целью добиться принятия сделки депутатами.