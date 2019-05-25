Россию обязали освободить задержанных украинских моряков

Международный морской трибунал постановил освободить три украинских военных корабля и 24 моряка, которые были арестованы в России после инцидента в Керченском проливе.

Как сообщает «Укринформ», соответствующее решение принято на заседании Международного морского трибунала в Гамбурге.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в соцсети прокомментировал решение трибунала обязать Россию освободить моряков.

«Выполнение Россией приказа Международного трибунала об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной», — написал Зеленский.

Таким образом, Россия может сделать шаг «к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом», отметил президент.

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркал отметила: «Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала».

По данным Киева, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины были перехвачены в районе Керченского пролива с применением оружия. Шесть украинских моряков получили ранения. ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны в Черном море, для их остановки применялось оружие. Украина назвала действия России актом агрессии.