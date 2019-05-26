Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу

Землетрясение магнитудой 8 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас (9 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 105 км.

В результате удара стихии несколько населенных пунктов в департаментах Сан-Мартин и Лорето остались без электричества. Многие здания разрушены, в том числе жилые дома и больница. Ее пациенты эвакуированы.

В настоящее время полиция патрулирует улицы, чтобы установить точный ущерб. Президент Мартин Вискарра в Twitter призвал граждан сохранять спокойствие.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Изначально сейсмологи США информировали о землетрясении магнитудой 7,5. Позже они уточнили мощь стихии.

Президент Перу Мартин Вискарра написал в соцсетях, что власти продолжают работать в регионах, пострадавших от землетрясения.

Глава муниципалитета города Лагунас Арри Пезо сообщил, что подземные толчки были очень сильными.

Землетрясение ощущалось в соседних Бразилии, Колумбии и Эквадоре.

В результате землетрясения магнитудой 7,9 в Перу 15 августа 2007 года погибло 595 человек.