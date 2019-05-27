Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Голосование депутатов в поддержку этого решения состоялось в понедельник. Вынесение вотума недоверия канцлеру и его правительству произошло впервые в современной истории второй Австрийской Республики.

Предложение о вотуме недоверия внесли в парламент депутаты оппозиционной Социал-демократической партии Австрии. Ее поддержали партия «Сейчас — Список Пильца» и правая Австрийская партия свободы, которая осталась за бортом правительства после отказа Себастьяна Курца продолжать с ней сотрудничество в коалиционном правительстве.

Австрия из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии (ÖVP) и Австрийской партии свободы (FPÖ) готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года. Причиной распада послужил скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием бывшего лидера FPÖ Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, он и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании FPÖ перед парламентскими выборами в 2017 году в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Канцлер и лидер ÖVP Себастьян Курц объявил, что из-за этих кадров отказывается от сотрудничества с FPÖ из-за подозрений в злоупотреблении властью партнерами. В результате министры от FPÖ ушли в отставку, и было сформировано переходное правительство с участием министров от ÖVP и экспертов.