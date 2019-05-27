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4 сотрудника колонии Одессы пострадали при беспорядках

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 27.05.2019 13:40

Четыре сотрудника Южной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе, пострадали при массовых беспорядках.

«Для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась на территории учреждения исполнения наказаний в Одессе, создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры», — заявили в полиции.

По факту случившегося в колонии открыто уголовное дело по статье о «действиях, дезорганизующих работу учреждений исполнения наказаний».

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