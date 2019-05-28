В Украине с начала года корью заболели более 50 тысяч человек

С начала 2019 года в Украине корью заболели 50.749 человек. 17 из них умерли от осложнений. Такие данные приводит во вторник министерство здравоохранения страны.

Наибольшее число новых случаев заболевания зарегистрировано в Харьковской, Хмельницкой, Тернопольской и Киевской областях, а также в Киеве.

В Минздраве вновь напомнили, что единственным способом защиты от болезни является вакцинация. По данным министерства, в настоящее время страна уже полностью обеспечена вакциной, отсутствие которой на первоначальном этапе стало одной из причин массового заболевания людей корью на Украине.

В 2018 году, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Украина оказалась на первом месте в мире по числу случаев заболевания корью.