Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом говорится в указе, опубликованного во вторник на сайте главы государства.

«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196 «О прекращении гражданства Украины…» изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в указе.

Саакашвили выразил благодарность Зеленскому за возвращение ему гражданства.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал Саакашвили в Facebook, приложив к своему посту ссылку на указ Зеленского о возвращении ему украинского гражданства.

Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины указом теперь уже бывшего президента Петра Порошенко в июле 2017 года.