Президенты Беларуси и Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили во вторник в Нур-Султане вопросы двустороннего взаимодействия. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Токаев подчеркнул, что встреча с президентом Беларуси проходит впервые после того, как столица Казахстана обрела новое имя — Нур-Султан.

«Мы внимательно наблюдаем за Вашей деятельностью и отмечаем большие успехи в развитии Беларуси. Вы долгие годы работаете на посту президента и делаете все возможное для укрепления авторитета и потенциала вашего государства», — сказал президент Казахстана, обращаясь к Лукашенко.

В свою очередь президент Беларуси поблагодарил за традиционно теплый прием и возможность встретиться. Он позитивно отозвался о происходящих в Казахстане внутриполитических процессах, особо выделив роль первого президента республики Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева в становлении независимого Казахстана.

«Что касается наших отношений, они всегда будут хорошими. Я не сомневаюсь, что мы с вами сможем продвинуться в конкретных направлениях сотрудничества», — заявил Лукашенко.