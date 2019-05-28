Сербия привела армию в боеготовность из-за задержаний Косово

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере Косово. Об этом сообщило во вторник национальное телевидение страны.

Сообщается, что утром спецназ Косово вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением. Вторжение спецназа вызвало возмущение косовских сербов. Население Косовска-Митровицы вышло на улицы и строит баррикады, слышна стрельба. Учитывая сложившуюся ситуацию, президент Сербии Александар Вучич отдал приказ привести все подразделения ВС Сербии в боевую готовность.

«Сербия будет реагировать сдержанно, спокойно, но защитит и сохранит свой народ», — заявил Вучич.

Косовский спецназ задержал сотрудников полиции сербской национальности и гражданских. Официальные данные о количестве задержанных отсутствуют.

По словам Вучича, полиция Косова задержала россиянина Михаила Краснощенкова, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK).

«Мы оповестили об этом соответствующие российские органы. Его избили и задержали, вероятнее всего, в угоду тем, кто одобрил всю эту акцию», — заявил Вучич.

В понедельник Вучич, выступая перед парламентом, объявил, что Белград не допустит насилия в отношении сербского населения автономного края.