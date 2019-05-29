Бывший мэр Тегерана сознался в убийстве жены

Бывший мэр Тегерана и экс-вице-президент Ирана Мохаммад Али Наджафи сознался в убийстве одной из своих жен, сообщило иранское новостное агентство IRNA.

«Наджафи признался в убийстве супруги, объяснив совершенное преступление семейными разногласиями», – приводит агентство слова представителя прокуратуры Мохаммада Шарияри.

Отмечается, что бывший политик сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее иранские СМИ сообщали, что жена Наджафи была застрелена в жилом доме в элитном районе на севере города.

Наджафи стал мэром Тегерана в 2017 году, однако в марте 2018 года он был вынужден подать в отставку из-за плохого самочувствия. С 1997 по 2000 и с 2013 по 2014 год занимал должность вице-президента страны.