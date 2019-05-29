Сбежавшие из парка дикой природы в Камеруне львы атаковали местных жителей

Четыре льва, сбежавших из парка дикой природы в Камеруне, атаковали местных жителей и напали на стада крупного рогатого скота.

По сообщениям местных СМИ, львы сбежали из парка в департаменте Мбам и Ким и напали на скот, убив около 30 животных.

Региональные власти поручили местному представительству Немецкого агентства международного сотрудничества (GIZ) найти львов.

Первоначально администрация парка решила, что сбежали только два льва, но, после дальнейшего расследования было определено, что сбежали четыре хищника.

Власти призвали местных жителей не бояться и оставаться в своих домах в вечернее время суток.

Центральноафриканская страна Камерун, расположенная в Гвинейском заливе, является домом для многочисленных парков дикой природы. Лев является национальным животным Камеруна, и многие туристы приезжают сюда, чтобы увидеть могущественных кошек. Время от времени эти хищники убегают из парков, совершая нападения и убивая местных жителей и домашний скот.