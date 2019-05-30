В Украине разбился военный вертолет, 4 погибших

В Ровненской области Украины потерпел крушение вертолет Ми-8 украинских Вооруженных сил, погибли четыре члена экипажа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 23:50 по местному времени 29 мая вблизи села Сестрятин Радивиловского района произошло падение вертолета Ми-8 Вооруженных cил Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа. В 01:02 30 мая подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью четырех человек. Об этом он написал в четверг в Twitter.

«Не доброе утро. Катастрофа военного вертолета на Ровенщине. Четверо погибших военных», — отметил он. Президент сообщил, что поручил главнокомандующему Вооруженных сил взять расследование обстоятельств случившегося под личный контроль.

На месте крушения работают спасательные службы и правоохранительные органы. Также к месту происшествия прибыла комиссия Минобороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск. Причины аварии выясняются.