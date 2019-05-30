Казахстан планирует изготавливать бумагу из технической конопли

Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана изучает возможности использования культивированной технической конопли для производства бумажной продукции. Проект пока находится на стадии разработки. Об этом рассказал председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР Казахстана Канат Баитов, выступивший на прошедшем в столице форуме «Развитие целлюлозно-бумажной промышленности и упаковочной индустрии в Республике Казахстан».

«В настоящее время есть проблема с сырьем. В Японии из конопли получили целлюлозу, она очень качественная. При этом есть большая экономия: если дерево растет 20-25 лет, то техническая конопля — 100 дней. В Алма-Ате, Шымкенте мы это [получение сырья из конопли] пробовали и делаем», — сказал Баитов, слова которого приводит пресс-служба МИИР Казахстана.

Он сообщил, что сейчас эксперты готовят технико-экономическое обоснование проекта, изучают, сколько потребуется посевов технической конопли, чтобы обеспечить целесообразно строительства завода по ее переработке.

Ранее специалисты скептически относились к идеи использования технической конопли, но проведенные эксперименты показали, что из нее можно изготавливать целлюлозу для производства бумаги, а также хороший текстиль. В Казахстане официально выращивают только техническую коноплю с нулевым содержанием каннабиноидов. Ученые отмечают, что местный климат идеально подходит для возделывания этой культуры.