260 тысяч совершили последнюю пятничную молитву Рамадана в мечети аль-Акса

Тысячи палестинцев совершили последнюю пятничную молитву месяца Рамадан в одной из главных святынь ислама — мечети Аль-Акса в оккупированном восточном Иерусалиме.

Верующие с раннего утра прошли через блокпосты Вооруженных сил Израиля между оккупированным Западным берегом Иордана и Иерусалимом. Дороги в районе старого города были перекрыты для транспорта, солдаты впускали в Иерусалим лишь автобусы с желающими совершить молитву.

Как сообщает Управление исламских фондов Иерусалима, молитву в мечети Аль-Акса совершили 260 тысяч мусульман.

Проповедь читал глава Высшего исламского совета Иерусалима шейх Икриме Сабри.

Он напомнил, что последняя пятница священного месяца Рамазан совпала с Днем Иерусалима. Сабри призвал лидеров мусульманских стран обеспечить единство уммы и придерживаться норм Ислама. По словам Сабри, ООН и другие международные организации служат интересам произраильских кругов.

Полувековая оккупация Иерусалима

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израиль оккупировал восточную часть города в ходе войны 1967 года. В 1980 году Кнессет принял законопроект, в соответствии с которым Израиль в одностороннем порядке объявил Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей.

Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства. В ответ на это Совет Безопасности ООН принял резолюцию за №478, в которой осудил израильскую аннексию Восточного Иерусалима. Международное сообщество считает, что Восточный Иерусалим находится под израильской оккупацией.

Признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США в прошлом году привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. Мусульманский мир назвал этот шаг США очень опасным действием, последствия которого Вашингтон не представляет.