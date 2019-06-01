НАСА выделит $253,5 миллиона трем фирмам для доставки научного оборудования на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выбрало три компании, которым предстоит доставить научную и технологическую аппаратуру на Луну перед запланированной на 2024 год высадкой американских астронавтов на естественный спутник Земли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте НАСА.

Согласно сообщению, космическое ведомство США выделит компании Astrobotic из города Питтсбург (штат Пенсильвания) 79,5 млн долларов на выполнение 14 рейсов к кратеру Озеро Смерти, расположенному в северо-восточной части видимой стороны Луны. Эту задачу планируется завершить к июлю 2021 года. Компании Intuitive Machines из Хьюстона (штат Техас) получит 77 млн долларов на доставку пяти грузов к лунному морю Океан Бурь к июлю 2021 года. Orbit Beyond из Эдисона (штат Нью-Джерси) получит 97 млн долларов на доставку четырех грузов к Морю Дождей в северо-западной части естественного спутника Земли к сентябрю 2020 года.

«Эти спускаемые модули станут только началом увлекательного коммерческого партнерства, которое приблизит нас к разрешению множества научных загадок на Луне, в нашей Солнечной системе и за ее пределами", - отметил помощник начальника управления научных исследований НАСА Томас Зарбукен. "Наши познания не только изменят наши представления о Вселенной, но и заложат основу для наших пилотируемых экспедиций на Луну, а потом на Марс», — добавил он.

НАСА ранее объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида". Президент США Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет НАСА дополнительно 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса. Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну к 2024 году.