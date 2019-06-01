Рейтинг Трампа достиг максимума за два года

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг самого высокого уровня за последние два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу Harvard CAPS/Harris Pol.

Согласно информации, 48% избирателей поддерживают деятельность Трампа, в то время как 52% недовольны его работой. Это самый высокий уровень одобрения американского лидера с июня 2017 года.

Наблюдатели связывают рост популярности главы Белого дома его успешной экономической политикой.

«Мнение людей об экономической ситуации постепенно увеличивает число сторонников Трампа, также позитивно сказываются на рейтинге президента его действия по другим вопросам, таким как Китай и иммиграция», — отмечает Марк Пенн, один из директоров Harvard CAPS / Harris Poll.

«Рост рейтинга от 45 до 50 процентов повышает вероятность переизбрания Трампа», — считает Пенн.