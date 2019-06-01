Трамп пригласил Зеленского посетить США

Администрация президента Украины подтвердила, что президент США Дональд Трамп пригласил главу украинского государства посетить США.

«Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Глава украинского государства также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом крепкого стратегического партнерства двух стран. «Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины», — отметил Зеленский.

Ранее сегодня украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время встречи Трампа и Зеленского «состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе, а также о реальных бизнес-проектах». По информации издания, приглашение от Трампа Зеленский получил в пятницу, 31 мая.

Проект закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», который был презентован в Палате представителей Конгресса США, направлен на усиление обороноспособности украинского государства, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств, а также укрепление возможностей Украины противостоять кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.