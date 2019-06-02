Найиб Букеле вступил в должность президента Сальвадора

Избранный президентом Сальвадора на выборах в феврале правоцентрист Найиб Букеле палестинского происхождения в субботу вступил в должность главы государства. Трансляция церемонии инаугурации велась на портале «Пренса Графика».

«Сегодня начинается новая история, которую мы будем писать вместе. С сегодняшнего дня я буду не президентом для тех, кто голосовал за меня или политическую партию, я буду президентом для всех семи миллионов сальвадорцев в нашей стране и еще трех миллионов за ее пределами», — заявил Букеле в своей речи.

На церемонии инаугурации присутствовали депутаты парламента республики, представители дипмиссий и приглашенные иностранные делегации.

В начале февраля экс-руководитель администрации столицы страны Найиб Букеле, представлявший правоцентристский «Большой альянс за национальное единство», выиграл президентские выборы. За него отдали свои голоса более 1,43 млн граждан (свыше 53% общего числа пришедших на участки избирателей). Срок президентских полномочий в Сальвадоре составляет пять лет.