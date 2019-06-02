США готовы на переговоры с Ираном, заявил госсекретарь Помпео

Вашингтон готов на переговоры с иранской стороной без предусловий. Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в швейцарском городе Беллинцона, где находится в рамках турне по странам Европы.

Помпео призвал Иран использовать природные ресурсы во благо собственного народа.

По словам главы американской дипломатии, вместо того, чтобы поддержать собственный народ власти Ирана тратят доходы от природных ресурсов на поддержку боевиков «Хезболла» и проиранских группировок в Сирии.

Действия Ирана в Сирии привели к тому, что шесть миллионов местных жителей вынужденно покинули свои дома, отметил Помпео.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что если интересы Тегерана в рамках ядерной сделки не будут учтены, то Тегеран в течение 60 дней возобновит обогащение урана.

Ядерная сделка, заключенная в 2015 году, предусматривает отмену санкций против Ирана в ответ на введение Тегераном ограничений по его ядерной программе. 16 января 2016 года с Ирана была снята большая часть санкций.

Восьмого мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и введении первого этапа санкций против этой страны.

После этого иранские власти подали иск в Международный суд ООН на том основании, что односторонние санкции США нарушают соглашение «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах», подписанное между двумя странами в 1955 году.

США пятого ноября 2018 года ввели второй пакет санкций против Тегерана, охватывающих сферы энергетики, судоходства и финансовый сектор Ирана.

Санкции, в частности, ограничивают международную деятельность иранской Национальной нефтяной компании, запрещают зарубежным финансовым организациям проводить операции с Центральным банком и другими банками Ирана.

Санкции также охватывают деятельность иранских портов, верфей и морских перевозчиков. В «черный список» Казначейства США включены судоходные компании Ирана.