Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил второго президента страны Леонида Кучму представителем Украины в Контактной группе по урегулированию на Донбассе.

«5 июня будет очередная встреча Контактной группы в Минске во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой со стороны Украины», — сообщил он на совместном с Кучмой брифинге в Киеве.

Зеленский сообщил, что провел встречи с зарубежными партнерами по урегулированию на Донбассе.

«Я встречался с партнерами из США и Европейского союза, мы обсуждали вопрос прекращения огня. У нас есть общая позиция по нормандскому формату и разблокированию минского процесса», — сказал президент.

«У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет», — подчеркнул Зеленский.

Кучма, который ушел в отставку с должности представителя Киева в Контактной группе осенью 2018 года, сказал, что не мог не согласиться на предложение Зеленского.

«Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с президентом Украины показывает, что у меня есть такая возможность сделать свой вклад», — сказал он. В то же время он предупредил, что не хочет играть роль «свадебного генерала».

«Если там мы принимаем решения, то они в Украине должны выполняться, а не просто мы там присутствуем», — подчеркнул Кучма.

Контактная группа

Второй президент Украины Леонид Кучма стоял у истоков создания Контактной группы как формата переговоров по урегулированию на Донбассе. Он был участником ее самой первой, еще полуофициальной, встречи, которая прошла 23 июня 2014 года в Донецке. Окончательно минский формат оформился только к осени того же года, когда по итогам консультаций в Минске 5 сентября был подписан первый пакет документов по урегулированию на Донбассе. От Украины его подписал Леонид Кучма.

Осенью 2018 года Кучма заявил о решении покинуть Контактную группу. Объясняя этот шаг, он сказал, что такое «решение принял для себя уже давно».

«Я уже окончательно это для себя решил, что где-то надо остановиться», — подчеркнул Кучма.

По его словам, встречи в Минске даются ему нелегко, прежде всего, в физическом плане.

«Когда я приезжаю, я два дня отхожу от этих встреч: там слишком сложные разговоры, особенно когда ты знаешь, что результата нет», — признался бывший президент.

В то же время Кучма заявил, что не хотел бы «анализировать полные причины, которые подталкивают» его к принятию решения об уходе с поста.

После ухода Кучмы украинскую делегацию в Контактной группе до последнего времени возглавлял бывший премьер-министр и экс-министр обороны Украины Евгений Марчук.