Трамп начал визит в Великобританию, назвав неудачником мэра Лондона

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию начался с оскорбления мэра Лондона Садика Хана.

«Садик Хан, который во всех отношениях плохо работает на посту мэра Лондона, проявил глупую недоброжелательность в отношении прибывающего с визитом президента Соединенных Штатов, без сомнения, самого важного союзника Соединенного Королевства, — написал Трамп в понедельник на своей личной странице в сети Twitter. — Он — отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне, а не на мне».

При этом президент США повторил, что мэр Лондона Садик Хан напоминает ему еще одного его критика — мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, с той разницей, что Хан ниже ростом.

В Лондоне 3-4 июня пройдут акции протеста против визита Трампа, в ходе которых, с разрешения Хана, в центре Лондона будет запущена огромная надувная кукла Трампа.

Визит Трампа в Великобританию продлится три дня. Президент США прибыл в британскую столицу по приглашению королевы Великобритании Елизаветы II.