Литва признала депортацию крымских татар геноцидом

В Турции и мире почтили память жертв депортации крымских татар 1944 года

Парламент Литвы в четверг принял резолюцию о признании депортации 1944 года геноцидом крымскотатарского народа.

Резолюцию поддержали 77 депутатов сейма при одном воздержавшемся.

«Сегодня парламент Литвы принял резолюцию, объявляющую массовую депортацию крымских татар 75 лет назад актом геноцида, совершенным тоталитарным сталинским режимом», — написал в Twitter министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс.

«Литва продолжит отстаивать права крымских татар в оккупированном Россией Крыму», — добавил он.

В документе сейм призвал международное сообщество продемонстрировать солидарность с крымскими татарами и продолжать политику непризнания аннексии Крыма.

Парламента Литвы также осудил незаконную оккупацию и аннексию Россией украинского Крыма в 2014 году, а также дискриминацию гражданского населения и крымских татар по признакам языка, культуры, религии и национальности.

В мае решение о признании депортации крымских татар геноцидом было принято парламентом Латвии.

Решением Иосифа Сталина 18 мая 1944 года за одну ночь из Крыма в Центральную Азию был насильно депортирован весь крымскотатарский народ. Стариков, женщин и детей сгоняли на площади, а потом сажали в железнодорожные вагоны. В дороге от голода и болезней погибло до половины крымских татар.