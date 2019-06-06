Рада оставила на своих постах руководителей МИД, СБУ и министра обороны Украины

Верховная рада Украины не стала отправлять сегодня в отставку трех высокопоставленных должностных лиц из команды бывшего президента Петра Порошенко, которые ранее написали соответствующие прошения в связи со вступлением в должность нового главы государства. Предложенные президентом Владимиром Зеленским постановления об увольнении главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака не набрали в четверг необходимых 226 голосов депутатов.

Климкин, который возглавляет МИД Украины последние пять лет, после вступления в должность нового президента страны подал в отставку и объявил о намерении участвовать в парламентских выборах. Досрочные выборы в Раду запланированы на 21 июля.

Полторак подал в отставку 20 мая, в день вступления в должность нового президента Владимира Зеленского.

Министр обороны относится к так называемой президентской квоте, то есть назначается по представлению самого главы государства, а не депутатов Рады, как это происходит в отношении других членов кабинета.

Полторак занимает должность с октября 2014 года.

В октябре 2018 года он формально уволился с военной службы, чтобы остаться в должности министра обороны, которая с 2019 года стала гражданской.

На минувшей неделе парламент точно также отказался увольнять и премьер-министра Владимира Гройсмана, который тоже подал в отставку сразу же после вступления в должность Владимира Зеленского, объявившего о роспуске Рады и проведении в стране 21 июля досрочных парламентских выборов.