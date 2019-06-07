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В центре шведского города Линчёпинг произошел взрыв, есть пострадавшие

ТАСС
СТОКГОЛЬМ
Опубликовано 07.06.2019 12:16
Обновлено 07.06.2019 13:32
Фото: АР

Сильный взрыв произошел в пятницу в центре города Линчёпинг в 174 км к югу от Стокгольма, 19 человек доставлены в больницу. Об этом сообщает агентство ТТ.

«Мы получили сообщение о громком взрыве на улице Хамнгатан. Мы приехали туда и увидели, что что-то взорвалось», — пояснила сотрудник пресс-службы полиции Оса Виллсунд.

Взрыв произошел недалеко от зданий, в которых расположены несколько компаний и жилых квартир. В них частично выбиты окна. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы обезопасить место происшествия и проверить, есть ли пострадавшие», — пояснила Виллсунд.

На место взрыва отправлено 14 машин скорой помощи.

Причина взрыва пока неизвестна.
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