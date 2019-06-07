В центре шведского города Линчёпинг произошел взрыв, есть пострадавшие

Сильный взрыв произошел в пятницу в центре города Линчёпинг в 174 км к югу от Стокгольма, 19 человек доставлены в больницу. Об этом сообщает агентство ТТ.

«Мы получили сообщение о громком взрыве на улице Хамнгатан. Мы приехали туда и увидели, что что-то взорвалось», — пояснила сотрудник пресс-службы полиции Оса Виллсунд.

Взрыв произошел недалеко от зданий, в которых расположены несколько компаний и жилых квартир. В них частично выбиты окна. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы обезопасить место происшествия и проверить, есть ли пострадавшие», — пояснила Виллсунд.

На место взрыва отправлено 14 машин скорой помощи.

Причина взрыва пока неизвестна.