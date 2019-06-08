В акватории Балтийского моря стартуют крупномасштабные учения НАТО

В акватории Балтийского моря стартуют крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS-2019.

Нынешние учения станут 47-ми по счету и пройдут с 9 по 21 июня под руководством США.

В учениях примут участие страны-члены НАТО США, Турция, Бельгия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания и Великобритания, а также партнеры альянса — Швеция и Финляндия.

В BALTOPS-2019 будет задействовано около 8500 объединений, 50 кораблей и подводных лодок, 40 военных самолетов. В рамках учений планируется проведение десантных операций, отработка действий по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника.

Россия с 2014 года не участвует в учениях в связи с аннексией Крыма и ситуацией на востоке Украины.