В Казахстане проходят выборы президента

В Казахстане проходят внеочередные выборы президента.

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени и проработают до 20:00. По всей стране и за рубежом будут работать 9.967 избирательных участков.

На пост главы государства претендуют семь человек: нынешний президент Касым-Жомарт Токаев от правящей партии Nur Otan («Свет Отечества»), Садыбек Тугел от общественного объединения «Орлы великой степи», Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана, Дания Еспаева от партии «Ак жол» («Светлый путь»), Толеутай Рахимбеков от партии «Ауыл», Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии и Амиржан Косанов от национал-патриотического движения «Судьба нации». Правом голоса обладают 11 миллионов 947 тысяч избирателей.

В соответствии с законодательством, кандидат в президенты должен быть не моложе 40 лет, свободно владеть казахским языком, проживать в Казахстане на протяжении 15 лет и иметь пятилетний опыт работы на государственной службе.

За ходом голосования наблюдают более тысячи международных наблюдателей и более 500 представителей СМИ.

Согласно Конституции страны, президент Казахстана избирается сроком на пять лет.

Избранным главой государства считается кандидат, который набрал более 50% голосов. В случае, если ни один из претендентов не наберет необходимого числа голосов, состоится второй тур, в который пройдут два кандидата с наибольшим их количеством.

Предварительные итоги будут подведены 10-11 июня.

Регистрация избранного президента произойдет не позднее 16 июня.

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев объявил о своем решении покинуть пост президента Казахстана. На оставшийся срок полномочия президента Казахстана, согласно Конституции, перешли к председателю Сената парламента Касым-Жомарту Токаеву.

20 марта после принесения присяги Токаев приступил к исполнению своих обязанностей и вскоре объявил дату проведения внеочередных выборов президента.

Последние выборы главы государства прошли в Казахстане 26 апреля 2015 года.

Казахстанские полицейские в воскресенье в Нур-Султане задержали несколько десятков человек, вышедших на митинг в день проведения в стране президентских выборов. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Акция проходит возле дворца «Жастар». Полиция применила силу для разгона протестующих. Сотрудники правоохранительных органов задержали и принудительно отправили в автобусы несколько десятков человек.

Люди, вышедшие на акцию, скандировали лозунг «Свобода!» и говорили, что не признают легитимность выборов президента, поскольку, как они утверждали, на их проведение и ознакомление с программами кандидатов было выделено мало времени. В настоящее время правоохранительные органы практически очистили площадь перед дворцом «Жастар» от митингующих.