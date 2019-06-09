Суд временно лишил полномочий президента Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон назвал узурпацией власти решение Конституционного суда (КС) страны о временной передаче полномочий главы государства исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу.

«Это отчаянный шаг в попытке сохранить власть — воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей ее узурпации», — сказал Додон в беседе с ТАСС.

«Демократическая партия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству», — отметил президент.

Додон добавил, что формирование правящей коалиции и правительства в парламенте Молдавии «были признаны внешними партнерами с Запада и Востока и встретили поддержку подавляющего большинства граждан».

Вместе с тем глава Молдовы призвал население сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Он рассказал, что обратится к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и не исключил, что «призовет народ Молдавии на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты».

Конституционный суд Молдавии на заседании в воскресенье постановил временно передать и.о. премьер-министра обязанности президента, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.