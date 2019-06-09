Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов — экзитпол

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на прошедших в воскресенье выборах главы государства и набирает 70,13% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного исследовательским институтом «Общественное мнение».

«70,13% — за Токаева Касым-Жомарта Кемелевича», — огласила результаты экзитпола председатель совета организации Айнур Мажитова.

Согласно данным организации, опросившей 13.200 избирателей с погрешностью 3%, вторым на выборах президента стал Амиржан Косанов от объединенного национал-патриотического движения «Улт тагдыры» («Судьба нации»), который набрал 15,39% голосов. Дания Еспаева набрала 5,82%, Жамбыл Ахметбеков — 3,86%, Толеутай Рахимбеков — 3,03%, Амангельды Таспихов — 1,41% и Садыбек Тугел — 0,86%.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.