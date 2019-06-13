2 нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе

Два нефтеналивных судна подверглись в четверг нападению в Оманском заливе. Об этом сообщил телеканал «Пресс-ТВ».

Иранские СМИ указывают, что в районе местонахождения судов слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров.

После взрыва танкеры подали сигнал SOS, один из них начал тонуть.

Как сообщает иранское информационное агентство IRNA, с танкеров эвакуировано 44 человека. Все они доставлены в порт Каск в иранской провинции Хормозган.

В то же время Associated Press (AP) сообщает со ссылкой на Организацию морских торговых операций Великобритании (UKMTO), что в связи с инцидентом в Аравийском море проводится расследование.

Сообщается, что танкер Front Altair под флагом Маршалловых островов и танкер Kokuka Courageous под флагом Панамы шли с грузом нефти из порта Абу-Даби в ОАЭ.

В результате взрыва ранен один человек.

Корабли пятого флота ВМС США вышли из Бахрейна на помощь танкерам, которые, по предварительным данным, были атакованы.

12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры «Амджад» и «Аль-Марзука», принадлежащие саудовской компании «Бахри», а также танкер под норвежским флагом «Андреа Виктори» и зарегистрированный в эмиратах танкер «А. Мишель». 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.