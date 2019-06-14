В Бишкеке проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили против любых дискриминационных мер, препятствующих развитию цифровой экономики. Об этом говорится в декларации по итогам саммита в Бишкеке.

«Государства-члены будут противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности в странах ШОС, пресекать пропаганду идей терроризма, сепаратизма и экстремизма с использованием сети Интернет, выступают против дискриминационных мер под любыми предлогами, которые препятствуют развитию цифровой экономики и коммуникационных технологий», — отмечается в документе.

Лидеры также высказались в пользу выработки универсальных правил, принципов и норм ответственного поведения государств в информационном пространстве. Главы государств отметили, что будут активно сотрудничать этой области в целях обеспечения информационной безопасности на пространстве ШОС.

Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) также подписали декларацию по итогам саммита в Бишкеке.

Как сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, в документе, в частности, отражена позиция сторон по дальнейшему расширению организации. В нем также высказаны согласованные оценки по актуальным международным и региональным вопросам. Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил на саммите, что в декларации также зафиксирована инициатива организации о подготовке конвенции ООН о правах молодежи.

Как отмечает пресс-служба президента Киргизии, в общей сложности по итогам заседания Совета глав государств — участников ШОС в Бишкеке подписан 21 документ, в том числе решение о принятии дорожной карты дальнейших действий контактной группы «ШОС – Афганистан», план действий по реализации Антинаркотической стратегии ШОС на 2018-2023 годы, сотрудничестве в сфере туризма, а также о взаимодействии организации с ООН в сфере гуманитарных вопросов.

Следующим председателем в ШОС будет Россия. Стороны согласились провести следующий саммит в Челябинске 22-23 июля 2020 года.