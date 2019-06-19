Власти Саудовской Аравии причастны к убийству Хашкаджи — ООН

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар призвала власти Саудовской Аравии признать ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, совершенное в октябре прошлого года в Стамбуле. В опубликованном в среду в Женеве 100-страничном докладе, составленном по результатам проведенного ею шестимесячного расследования, говорится, что получены внушающие доверие свидетельства возможной причастности к убийству высокопоставленных лиц, включая наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

«Спецдокладчик пришла к выводу, что г-н Хашкаджи стал жертвой преднамеренной, умышленной казни - убийства, за которое несет ответственность государство Саудовская Аравия, в соответствии с международным законодательством по правам человека», — говорится в документе.

По словам Калламар, «имеются достаточные, вызывающие доверие сведения, касающиеся ответственности наследного принца, требующие дальнейшего расследования». Она призвала правительство Саудовской Аравии «взять на себя государственную ответственность за совершение казни» и принести извинения семье, друзьям и коллегам Хашкаджи. Извинения, по ее мнению, должны быть принесены также Турции за то, что Эр-Рияд злоупотребил своими дипломатическими привилегиями.

Анкара приветствует рекомендации ООН по расследованию обстоятельств зверского убийства саудовского журналиста Джемаля Кашикчы и привлечению виновных к ответственности. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя доклад спецдокладчика ООН Агнес Калламар.

Призыв к адресным санкциям

Спецдокладчик призвала, кроме того, к введению адресных санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи, включая саудовского наследного принца. «Санкции должны включать также наследного принца и его личное имущество за границей», — констатировала Калламар. Она считает, что Совету Безопасности ООН следует обсудить последствия убийства Хашкаджи для мира и стабильности на специальной встрече. Еще одной рекомендацией спецдокладчика является создание Генеральной Ассамблеей ООН и Совбезом механизма расследования убийств журналистов и правозащитников.

Доклад Калламар будет представлен на открывающейся 21 июня в Женеве 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Основные выводы, содержащиеся в этом документе, были озвучены в начале февраля, после посещения спецдокладчиком Турции. Калламар заявила тогда, что Хашкаджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, совершенного официальными лицами Саудовской Аравии. По ее словам, было нарушено как международное право, так и ключевые правила международных отношений, включая требование о законном использовании дипломатических миссий.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.