В Нидерландах назвали имена 4 человек, подозреваемых в причастности к крушению MH17

Следователи, занимающиеся делом о катастрофе малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, сообщили в среду, что в причастности к крушению лайнера подозреваются трое россиян и один гражданин Украины, будет выдан ордер на их арест.

Согласно международной следственной группе, подозреваемым будут предъявлены обвинения в убийстве находившихся на борту самолета людей, судебный процесс будет проходить в Нидерландах и начнется 9 марта 2020 года. По словам главы группы, прокурора Фреда Вестербеке, подозреваемые, предположительно, занимались транспортировкой ракетной системы, из которой был сбит самолет.

Международное следствие в среду попросит у РФ разрешения допросить подозреваемых в причастности к крушению малайзийского лайнера, сообщили следователи на пресс-конференции. По их словам, расследование указало на прямую связь пророссийских сепаратистов на Украине и РФ по линии военного командования.

Самолет был сбит 17 июля 2014 года ракетой, которая, согласно докладу Совбеза Нидерландов, была произведена в России, над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

Москва отрицает какую-либо причастность и говорит, что не оказывает финансовой поддержки и не поставляет боевую технику пророссийским мятежникам, ведущим борьбу с украинскими правительственными войсками.