ОАЭ могут быть причастны к смерти Мурси, заявил бывший глава французской разведки

Брат наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов и его советник по национальной безопасности Тахнун бин Заед аль Нахайян может быть связан с подозрительной смертью первого и единственного демократически избранного президента Египта Мохаммеда Мурси, заявил бывший руководитель французской разведки в среду.

Бернар Бажоле, бывший глава французской секретной службы Главного управления внешней безопасности Министерства обороны Французской Республики (DGSE), написал на своей странице в Twitter, что визит Нахайяна в Каир 16 июня может быть связан со смертью Мурси.

Законно избранный президент Египта Мухаммед Мурси был свергнут третьего июля 2013 года в результате военного переворота и все последующие годы содержался в тюрьме. 67-летний Мурси также обвинялся в шпионаже в пользу палестинского движения ХАМАС.

Экс-президент скончался 17 июня в зале суда и был спешно похоронен утром следующего дня на востоке Каира.