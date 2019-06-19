Turkish Airlines увеличит число рейсов в Нур-Султан

С первого июля число рейсов авиакомпании Turkish Airlines (THY) «Нур-Султан-Стамбул» увеличится до семи в неделю, сообщил глава представительства THY в Алматы Хасан Саваш Эрден.

Он напомнил, что Turkish Airlines была первой иностранной авиакомпанией, начавшей в 1992 году полеты в Казахстан. «С 2005 года Turkish Airlines совершает полеты в казахстанскую столицу. Turkish Airlines вот уже 27 лет вносят вклад в развитие сферы гражданской авиации Казахстана», — сказал Эрден.

Представитель THY отметил, что на сегодняшний день Turkish Airlines совершает полеты в 124 страны мира, а авиапарк компании насчитывает 336 лайнеров. До 2023 года число самолетов Turkish Airlines достигнет 500, а число пассажиров до 120 млн. Доходы нашей компании до этого периода планируется довести до 30 млрд долларов.

«Около 240 тысяч казахстанцев в прошлом году посетили Турцию. В этом году их число превысит 250 тысяч человек. В связи с большой заполняемостью рейсов принято решение с первого июля увеличить число рейсов Нур-Султан-Стамбул с пяти до семи в неделю», — сказал Эрден.

Руководитель управления международных отношений и авиационных перевозок Комитета гражданской авиации Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Салтанат Томпиева выразила удовлетворение увеличением числа рейсов THY «Нур-Султан-Стамбул».

Ежедневные рейсы помогут пассажирам выбирать удобное для них время перелета, считает Томпиева.